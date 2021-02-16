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Trabzonspor'da 6 koronavirüs vakası

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Trabzonspor Kulübü, iki futbolcunun ve bir A Takım personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bordo mavili takımda toplam pozitif vaka sayısı 6 oldu

Trabzonspor'da 6 koronavirüs vakası
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Süper Lig'in formda ekiplerinden Trabzonspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı. 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Böylece Karadeniz ekibindeki pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Trabzonspor konuyla ilgili bir açıklama yayımladı; test sonucu pozitif çıkan futbolcu ve personelin izolasyona alındığını belirtti.
Karadeniz temsilcisinde ayrıca Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlığı, Nwakame ise cezası nedeniyle MedipolBaşakşehir maçında görev yapamayacak.
Trabzonspor'da, Başakşehir maçında kaleyi dördüncü kaleci Kağan Moradoğlu'nun koruması bekleniyor.
Bu oyuncular testlerinin tekrar pozitif çıkmaması halinde 27. hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
Trabzonspor, artan pozitif vakalar sonrasında tesislerdeki önlemleri arttırdı.
 
 

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Etiketler; #Trabzonspor
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