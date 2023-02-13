Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak

Trabzonspor'dan sonra yayıncı kuruluştan da yardım adımı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarının büyük çoğunluğu Exxen platformundan şifreli olarak yayınlıyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Basel ile oynayacakları maçın gelirini, AFAD'a bağışlayacaklarını açıkayıp, taraftarlara bilet alınması çağrısında bulunmuştu.



