Trabzonspor, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip müsabakayı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 kazandı

Spor Toto Süper Lig'İn 15. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı her iki devrede bulduğu birer golle kazanan bordo mavili ekip, ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Anthony Nwakaeme ve 54'te Marek Hamsik kaydetti. Bu sonucun ardından 39 puana yükselen lider Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçilerinin 13 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ligde 3 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan Adana Demirspor ise 20 puanla 10. sırada yer aldı. Fırtına yenilmezlik rekorunu kırdı Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.