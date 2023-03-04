Trabzonspor'a evinde şok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği lig sonuncu HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Maçı 10 kişi tamamlayan bordo-mavili ekip, bu sonuçla 36 maçlık aradan sonra evinde mağlup oldu

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Konuk HangiKredi Ümraniyespor, 52. dakikada Jesse Sekidika ile 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi. golcüsü Umut Nayir ile 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2 Ev sahibi Trabzonspor. Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği golle 83. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2 90+8'de Trabzonsporlu Naci Unüvar, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadele lig sonuncu HangiKredi Ümraniyesporûn 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Puanını 18'e çıkaran İstanbul temsilcisi, kümede kalma umutlarını yeşertti. 36 maçlık aradan sonra sahasında mağlup olan Trabzonspo ise 38 puanda kaldı. Trabzonspor, 726 gün sonra sahasında kaybetti En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.