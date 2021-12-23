Trabzonspor'a Edgar IE'den kötü haber

Trabzonspor, takımın stoperleri Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bilgilendirmeye göre Edgar IE'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi

Trabzonspor, Edgar IE'nin sakatlık haberiyle sarsıldı.

Yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Edgar IE ile beraber Vitor Hugo'nun da sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Trabzonspor'un paylaştığı metinde geçen ifadeler şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcularımız Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, 'Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır' dedi."



