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Törehan Girne Halk Evi’ne teşşekkür etti

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Törehan Girne Halk Evi’ne teşşekkür etti
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Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan Girne Halk Evi takımına Cumartesi günü oynanan Miracle Karşıyaka maçı öncesinde göstermiş oldukları fair-play anlayışından dolayı teşekkür etti. Soyunma odası önünde oluşturulan kolidor ve göstermiş oldukları ince düşüncenin görmek istenilen tablo olduğunu belirten Hakan Törehan Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, Teknik Adam Hüseyin Aşkın Kınacı ve tüm oyunculara göstermiş oldukları düşünceden dolayı teşekkür etti.
 
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