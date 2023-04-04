TFF'den kulüplere akademi zorunluluğu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Kararı kulüplerimize tebliğ edeceğiz" dedi

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Double Pass Genel Müdürü Koen Put ve futbol direktörü Hans Vander Elst ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinin altyapı antrenörleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan başkan Büyükekşi, "Kalıcı başarı istiyorsak sürdürülebilir bir futbol ekosistemi oluşturmak zorundayız. Bizim rolümüz futbol akademileri projesini sağlam zemine oturtmak. Kulüplerin rolü de bunu içselleştirip altyapı yatırımları yapmak. Ortak amacımız sürdürülebilir başarılar elde etmek." dedi.

Kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, "Borçları 25 milyar lirayı geçiyor. Faizleriyle bu rakam iki katına çıkıyor. Bu proje bu yüzden kritik öneme sahip, finansal açıdan tüm ihtiyaçları karşılıyor. Büyük paralar harcayarak gerçekleştirilen transferler uzun vadeli kazanım sağlamıyor. Kulüplerin altyapılarına kaynak ayırmaları ve geliştirmeleri gerekiyor." diye konuştu.

"Altyapıların her yıl en az 2 futbolcu vermesini bekliyoruz"

Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin A takımlarına yükselmelerini ve sonra yurtdışına transfer olmalarını hedeflediklerini anlatan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Altyapıların her yıl en az 2 futbolcu vermesini bekliyoruz. Milli takımların başarısını da bu projenin sağlıklı yürümesine bağlıyoruz. Bu sayede hem Türk futbolunun itibarını arttırmak mümkün olacak hem de kulüplerimize gelir oluşturmuş olacağız. Bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Tesisleri inceledik ve görüş alışverişinde bulunduk. Hollanda ve Belçika'da birçok kulübü ziyaret ettik. Bunların amacı Türkiye'nin altyapı modelini gerçekleştirmek. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. FIFA'nın güvenilir danışmanı olarak 6 kıtada 30 federasyona ve 1500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için kullanacak."

Kulüplerde futbol akademileri kurulacağını kaydeden Büyükekşi, "Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan antrenörler, kulüplerinde uzman antrenör olarak görevlendirilecek. 6 ay boyunca antrenörlerin ücreti federasyon tarafından karşılanacak ve antrenörleri federasyon denetleyecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de akademi zorunluluğu kararı aldıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Bir sonraki sezon da 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu kararı aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, ilgili kanunu değiştirerek stopaj iadelerini 5 gün içinde iade etmesi meclisten geçti. Altyapı ve amatörler için kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüpler bu sayede ilave yükümlülüğe girmeden altyapılarına harcama yapabilecek. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine destek veren Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



