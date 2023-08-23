Teysir Terazi, GG U-16’nın antrenörü

China Bazaar Gençlik Gücü’nde Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu U16 Takımının antrenörünü belirledi.
ChinaBazaar Gençlik Gücü U16 Takımının antrenörüTeysirTarazi oldu. TeysirTarazi, yeşil beyazlı gençleri yeni sezona hazırlayacak.
Küçük Kayamaklı Akademi bünyesinde görev yapan TeysirTarazi geçtiğimiz hafta bu görevinden istifa etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.