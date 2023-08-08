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Tete Galatasaray'da

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Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak

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Tete Galatasaray'da
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Galatasaray yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılılar son olarak Shakhtar forması giyen Tete'yi transfer etti.
Brezilyalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak
 
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