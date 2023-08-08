Tete Galatasaray'da

Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak

Galatasaray yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı kırmızılılar son olarak Shakhtar forması giyen Tete'yi transfer etti.

Brezilyalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak

