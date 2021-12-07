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Terim, hastaneye sevkedildi

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Galatasaray Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim'in mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı

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Terim, hastaneye sevkedildi
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Galatasaray Kulübü, teknik direktörleri Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim'in son 3 gündür mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı belirtildi.
Fatih Terim'e, son 24 saat içinde Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde çeşitli kontroller ve testler uygulandığı ve tecrübeli çalıştırıcının dün doktorlardan özel izin alarak takımın başında antrenmana çıktığı ifade edildi.
68 yaşındaki teknik adamın antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alındığı ve durumunun hassasiyetle takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."
 
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