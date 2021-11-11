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Terim 3 bölgeye transfer istiyor

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Galatasaray, milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlıyor. Teknik heyetin, son maçlarda gözlenen defans ve bireysel hataları azaltmaya dönük çalışmalar yaptıracağı öğrenildi

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Terim 3 bölgeye transfer istiyor
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Fatih Terim'in, adam adama savunma konusunda futbolcularına bir kez daha uyarıda bulunacağı belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın bir diğer gündem maddesi ise duran top organizasyonları...
Sezon başından bu yana korner ve serbest vuruşlardan istediği sonucu alamayan Galatasaray'da, teknik heyetin yeni organizasyonlar üzerinde durduğu kaydedildi.
Ayrıca Galatasaray'ın devre arası transfer listesi de belli olmaya başladı. Fatih Terim'in, yönetimden sağ bek, ön libero ve forvet talebinde bulunduğu ifade edildi. 68 yaşındaki teknik adamın, yönetimle yapacağı toplantıda transfer listesini alternatifleri ile sunacağı gelen haberler arasında.
Bu sezon forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan Galatasaray'da, Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Senegalli futbolcunun, Arap kulüplerine satışının gündemde olduğu kaydedildi.  
 
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