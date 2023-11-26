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Tepede gülen Yalova

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Yalova, Gönyeli’yi Tepe’de mağlup ederek zirve yarışında olacağını gösterirken, 3. Sıraya yükseldi. Düşüşü süren Gönyeli, üst üste 2. mağlubiyetini aldı

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Tepede gülen Yalova
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Stadyum: Gönyeli Stadı 
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Rüya Sakallı, Yunus Çebi
Gönyeli: Ali Faruk, İbrahim Öksüzoğulları, Erol, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Ertuğrul, Cevdet, İbrahim Kaba, Berkant, İlyas
Yalova: Övgü, Hasip, Onur, Mehmet Kum, Selçuk, Asrın,Sergülen, Mehmetali, Civan, Tayip, Tahsin
Goller: 85.Dk İlyas (Gönyeli)- 27.Dk Asrın, 63.Dk Onur (Yalova)
 
Birinci Ligin 10. Hafta karşılaşmasında Gönyeli, Yalova’yı Tepe’de Gönyeli Stadında konuk etti. Maçta daha iyi oynayan taraf olan Yalova, 27’de Asrın ile 1 – 0 öne geçerken, ilk devre 0 – 1 şeklinde sonuçlandı. İkinci devrede de daha iyi oynayan taraf olan Yalova, 63’te Onur ile farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2 Gönyeli son bölümde rakibinin üzerinde yoğun baskı kurdu. Ancak bu baskıdan İlyas Yılmaz ile 1 gol çıkarabilen kırmızı beyazlılar maçı 2 – 1 kaybetti.
 
 
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