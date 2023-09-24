Tepede gülen Gönyeli

Gönyeli, Tepe’de Hamitköy’ü ikinci devrede iyi oyun sonrasında bulduğu gollerle mağlup ederek 3 puanla sezona başladı. Gönyeli’nin 2 topu direkten döndü. Kötü oynayan Hamitköy’de maçın hakemlerine yönelik yoğun itirazlar oldu. Özellikle Erol’un, Cemre’ye dirsek attığını iddia eden Hamitköylüler’in kırmızı kart beklentisi karşılık bulmadı

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ercan Demir, Baran Marangoz

Gönyeli: Okyanus,AhmetCan,Erol,İbrahimÖksüzoğulları,Mustafa(88.Dk Berkay),Kahraman(69.Dk Berkant), Metin,Ertuğrul(88.Dk Anıl),Cevdet(76.Dennis),İbrahim Kaba(76.Dk Süleyman Aksaç),İlyas

Hamitköy: Mahmut Demirgan,SalihAdakan,Hasan,Mahmut Polat(80.Dk Taner),Salih Sakallı,SüleymanŞeb,Cemre,Altan,Kemal(59.Dk Eser),Serhat,Sinan(59.Dk Ersan)

Goller: 47.Dk Serhat (K.K),85.Dk İlyas(Gönyeli)



Birinci Ligin birinci haftasında Gönyeli, Hamitköy’ü Gönyeli Stadında, Kerem Eran’ın yönettiği konuk etti.

38.Dk: Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı dışından vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

43.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla solda topla buluşan Sinan sağ kanattan boş gelen Kemal’e pasını aktardı. Kemal’in vuruşunda kaleci Okyanus topu kornere çeldi.

45.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Öksüzoğulları soldan topu ceza alanına ortaladı. İlyas’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

45+3.Dk: Gönyeli atağında Cevdet’in ortasında Kahraman’ın kada vuruşunda kaleci Mahmut topu tokatladı. Dönen topa Kahraman bir kez daha vurdu ancak kaleci Mahmut yine gole izin vermedi.

47.Dk: Gönyeli atağında Ertuğrul’un pasında savunma arkasına sarkan Ahmet Can, kaleci Mahmut’tan sıyrıldı ancak vuruşunu yapacakken Serhat topa müdahale etti ama bu müdahale sonucunda top filelere gitti. Gönyeli 1-0 Hamitköy

52.Dk: Gönyeli’de yaklaşık 18 metreden kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan frikiği kullanan Ahmet Can’ın vuruşunda top üst direğin altına çarpıp oyun alanına geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

55.Dk: Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı itirazları sonucu oyun alanı dışına gönderildi.

85.Dk: Gönyeli atağında Dennis’in ceza alanı dışından attığı şut kaleci Mahmut’tan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden İlyas vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Gönyeli 2-0 Hamitköy

