Tepede gülen Gönyeli

Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Ercan Demir, Baran Marangoz
Gönyeli: Okyanus,AhmetCan,Erol,İbrahimÖksüzoğulları,Mustafa(88.Dk Berkay),Kahraman(69.Dk Berkant), Metin,Ertuğrul(88.Dk Anıl),Cevdet(76.Dennis),İbrahim Kaba(76.Dk Süleyman Aksaç),İlyas
Hamitköy: Mahmut Demirgan,SalihAdakan,Hasan,Mahmut Polat(80.Dk Taner),Salih Sakallı,SüleymanŞeb,Cemre,Altan,Kemal(59.Dk Eser),Serhat,Sinan(59.Dk Ersan)
Goller: 47.Dk Serhat (K.K),85.Dk İlyas(Gönyeli)
Birinci Ligin birinci haftasında Gönyeli, Hamitköy’ü Gönyeli Stadında, Kerem Eran’ın yönettiği konuk etti.
38.Dk: Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı dışından vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.
43.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla solda topla buluşan Sinan sağ kanattan boş gelen Kemal’e pasını aktardı. Kemal’in vuruşunda kaleci Okyanus topu kornere çeldi.
45.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Öksüzoğulları soldan topu ceza alanına ortaladı. İlyas’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.
45+3.Dk: Gönyeli atağında Cevdet’in ortasında Kahraman’ın kada vuruşunda kaleci Mahmut topu tokatladı. Dönen topa Kahraman bir kez daha vurdu ancak kaleci Mahmut yine gole izin vermedi.
47.Dk: Gönyeli atağında Ertuğrul’un pasında savunma arkasına sarkan Ahmet Can, kaleci Mahmut’tan sıyrıldı ancak vuruşunu yapacakken Serhat topa müdahale etti ama bu müdahale sonucunda top filelere gitti. Gönyeli 1-0 Hamitköy
52.Dk: Gönyeli’de yaklaşık 18 metreden kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan frikiği kullanan Ahmet Can’ın vuruşunda top üst direğin altına çarpıp oyun alanına geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
55.Dk: Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı itirazları sonucu oyun alanı dışına gönderildi.
85.Dk: Gönyeli atağında Dennis’in ceza alanı dışından attığı şut kaleci Mahmut’tan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden İlyas vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Gönyeli 2-0 Hamitköy
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.