Tecrübeli forvet Ötüken'de

BTM 2. Lig dogu bölgesi takımlarından Ötüken forvet hattına önemli bir takviye yaptı.

Daha önce Yenicami, Çetinkaya, Hamitköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akıncılar, Mesarya, Vadili gibi pek çok kulüpte forma giyen tecrübeli futbolcu Cemre Nasıroğlu Ötüken'e transfer oldu.

Nasıroğlu, Ötüken’de futbol oynayacağı için çok mutlu olduğunu ve şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Onuş ise Cemre ile birlikte Yeniboğaziçi’nde bir yıl birlikte forma giydiklerini Cemre'nin çok kaliteli ve kariyerli bir golcü olduğunu tecrübesi ve karakteri ile bu yıl lige damga vuracağını belirtti.

