Tecrübeli eldiven Göçmenköy’de

Geçtiğimiz sezonu Mesarya’da oynayan ve oldukça başarılı bir sezon geçiren bonservisi elinde olan kaleci Mehmet Özeralp, Göçmenköy ile her konuda anlaşmaya vardı.

Küçük Kaymaklı ve Gönyeli'nin de yakından ilgilendiği Özeralp, kırmızı lacivertlilerle yeni sezon için anlaşmaya vardı.

Mehmet Özeralp son olarak Mesarya'da forma giymişti.

