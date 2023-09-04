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Tayfur Bingöl, bonservisiyle Beşiktaş’ta

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Beşiktaş Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi konusunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı

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Tayfur Bingöl, bonservisiyle Beşiktaş’ta
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Tayfur Bingöl'ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.
 
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