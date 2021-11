Tatar: Oğuz çalışmaları başlattı

Ersin Tatar “Federasyonun eylemi yapmayacağını duyurmasıyla Maliye Bakanı Dursun Oğuz derhal ilgili çalışmaları başlattı. Ödemeyi yapabileceklerini bildirdi. Yeni hükümet, verilen taahhütü yerine getirecek.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u kabulünde yaptığı konuşmada; Başbakan olduğu dönemde KTFF ile bir protokol imzalandığını ve her hâlükârda protokol gereği ödenmesi gereken miktarın ödeneceğini ancak sezonun açılmış olmasından dolayı yaşanan sıkışıklıktan dolayı Cumhurbaşkanı olarak üzüntü duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık iki yıl önce dönemin hükümeti ile imzalanan protokole rağmen, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) hakemlerinin ödenmediği gerekçesiyle eylem yapma kararı alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, eylemi yapmayacağını duyurmasıyla Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un derhal ilgili çalışmaları başlattığını ve ödemeyi yapabileceklerini bildirdiğini aktararak; “Yeni hükümet, verilen taahhütü yerine getirecektir. Ben de takipçisi olacağım. Biz her zaman futbolun içinde olduk, destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. BTM ligleri de bizim için çok değerli çünkü kötü alışkanlıklardan uzak durmak, gençliğe spor ortamı yaratabilmek ve köylerdeki altyapı çalışmalarını daha iyiye taşıyabilmek için bu ligler önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu’nun yanında, diğer federasyon ve spor dallarının da ayrı bir önemi olduğuna, her spor dalında başarılı sporcuların yer aldığına ve ambargolara rağmen uluslararası yarışlarda ülkeyi temsil ettiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; ülke sporunun ve gençlerin desteklenerek KKTC’nin hak ettiği yere ulaşması için devlet olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Görüşmede, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.