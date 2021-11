Tatar: BTM Liglerindeki durumu çözüme kavuşturduk

Ersin Tatar “BTM Ligleri konusunda Hasan Sertoğlu ile yaptığımız görüşme sonrasında da bu durumu çözüme kavuşturduk. BTM takımlarının başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim.”açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı, dernek yetkilileri ve medya spor şefleri ile birlikte öğle yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTSYD yetkilileri ve üyeleriyle bir araya geldiği yemekte; sık sık farklı etkinliklerde buluştuklarını, ülkemizde bütün spor dallarında oynanan maçlara kendisinin de katıldığını dile getirerek sporcuların başarılarının, Kıbrıs Türk gençliği adına fevkalade umut verici olduğunu dile getirdi.

Gençlerin, sporun her alanında var olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; her spor dalının ülkemizde icra edildiğini, sporcuların uluslararası alanlarda başarı sağladığını ve bayrağımızı büyük bir gururla göklerde dalgalandırdıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti;

“Yılda 5 Milyon TL olan katkıyı, 8.5 Milyon TL’ye çıkardık. Diğer federasyonların tümüne %100’den fazla bir artış yaptık. BTM Ligleri konusunda Hasan Sertoğlu ile yaptığımız görüşme sonrasında da bu durumu çözüme kavuşturduk. Biz her zaman spora olan desteğimizi vermeye devam edeceğiz.

Hükümet olarak da Cumhurbaşkanı olarak da, uluslararası temaslarda izolasyonların ortadan kaldırılması için ne gibi çalışmalar yapılabileceğini görüşüyoruz. BM Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmede bu konuyu dile getirdim. "Antlaşma istiyorsunuz fakat hala daha ülkemizin gençlerine ambargo uyguluyorsunuz bu nasıl bir anlayıştır, siz nasıl bir anlaşma istiyorsunuz?" diye sordum. Bizim sporcumuz yurt dışında ülkemizi temsil etmek istediğinde; bunlar KKTC’den geldiler yarışamaz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasalarına aykırıdır diye cevap alıyor. Bunun mücadelesini ayrıca sürdürüyoruz, KTSYD de bu çalışmalara katkı koyuyor.

Yıllardan beri bu camianın içinde aldığınız eğitimle, kaleminizle, gazetelerin arka sayfalarını resimlerle, yorumlarla doldurmanız çok gurur verici. Sosyal medyada da aktif bir rolünüz var. Her birinizle de yakınlığım var. Sporun içinden gelen biri olarak 35 senedir Kıbrıs Türk sporuna katkıda bulunuyorum. Yaptığınız her çalışmayı takdir ediyorum. Bizim de doğru siyasetle Kıbrıs gençliğine hizmet etmek görevimizdir.”

BTM takımlarının başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin bu topraklarda tutunabilmesi ve spor yapabilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. KTSYD’nin birlik, beraberlik içinde, bir çatı altında, güçlü ve söz sahibi yazarlar olarak gençlere yön verdiklerini sözlerine ekledi ve başarılarının devamını diledi.

Yemekte, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.