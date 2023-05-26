Talat Şentürk de MTG’de

Son yıllarda çalıştırdığı BTM takımlarıyla şampiyon olmayı başaran genç antrenörlerimizden Talat Şentürk, Mağusa Türk Gücü alt yapısı koordinatörlüğü görevine getirildi.

Konuyla ilgili Mağusa Türk Gücü’nden şu açıklama yapıldı:

Mağusa Türk Gücü yarışmacı guruplar Kordinatörlüğüne Ali Samancıoğlu ve Talat Şentürk aramıza katıldı .

Talat Şentürk ve Ali Samancıoğlu ikilisi ayni zamanda A2 hocası olarak da görev yapıp geleceğin Şampiyon oyuncularını yetiştirecekler.

A2 yi beraber çalıştıracak olan ikili ayni zamanda U16 ve U14 takımlarında kordinatörlüğünü üstlenecekler.

Aramıza hoşgeldiniz Talat Şentürk ve Ali Samancıoğlu

