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Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi

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Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
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Futbolda Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Takımlar, Ağustos ayı itibariyle yoğun antrenman temposunun yanı sıra, birbirleriyle hazırlık maçı da yaparak, hem iyi yönlerini, hem de eksik yönlerini görüyor. Bugün, birçok bölgede hazırlık maçları oynandı, futbolcular sahada ter döktü.
Bugün yapılan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Yenboğaziçi – Esentepe: 2-1
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı: 2-4
Miracle Karşıyaka – C.B Gençlik Gücü: 3-1
Lefke – Yenicami: 1-2
Düzkaya – Yalova: 0-1
Miracle Değirmenlik – Hamitköy: 1-1
Gönyeli – Göçmenköy: 0-7
A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 2-3
G. Birliği – Mesarya: 1-2
 
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