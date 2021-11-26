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Süzgen: Kazanmak için oynayacağız

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Süzgen: Kazanmak için oynayacağız
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Niyazi ERGÜLEN
Binatlı’nın golcü kanat futbolcusu Mustafa Süzgen, AKSA Süper Ligin 11. haftasında 28 Kasım Pazar günü Saat 14:00’te bire bir rakipleri Girne Halk Evi ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kerem Eran’ın yöneteceği maç öncesinde Binatlı’nın yıldızı Mustafa Süzgen şu açıklamaları yaptı:
“Girne Halk Evi ile evimizde oynayacağımız maç çok zor bir maç olacak. Girne Halk Evi karşısında golüm veya gollerimin olacağına inanırım.
Girne Halk Evi maçı öncesinde moralimiz çok iyidir. Kendi evimizde kazanmak için oynayacağız. Ligden de düşmeyeceğiz.”
 
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Etiketler; #Binatlı
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