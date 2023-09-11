Sütçü, Mağusa bölgesi sahalarını inceledi

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, Mağusa’da yer alan Çanakkale Muharrem Döveç Stadı ve Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni futbol sezonu öncesinde sahaların son durumlarını yerinde inceleyen Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, çalışmaların sürdüğü Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nın son durumuyla ilgili Dem’sCons. Çanakkale Spor Kulübü Başkanı Süleyman Can ve Spor Dairesi Mağusa bölge sorumlusu Kemal Mahirel’den bilgiler aldı. Kulüp başkanı Süleyman Can burada yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini ve sahanın en geç ligin ikinci devresine hazır olacağını daire müdürü Mustafa Sütcü’ye aktardı. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü de burada yaptığı açıklamada, başkan Süleyman Can’a verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, daire olarak eldeki imkanlar çerçevesinde yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nı da inceleyen daire müdürü Mustafa Sütcü, Maraş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Oy’dan bilgiler aldı ve daire olarak eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

