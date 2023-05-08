Süper Yeniboğaziçi

Aksa Süper Lige direkt yükselen takım belli oldu. Birinci Lig’den Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım rakibi Düzkaya’yı 7- 0 mağlup eden Yeniboğaziçi oldu

Çatalköy Nihat Bağcıer StadıEvren Karademir, Yusuf Atlar, Mustafa TorunAli, Serkan, Afün, Salih, Ümit, Ahmet, Mehmet, Hasan, Burkan, Barış, Berkant.: Remzi, Ahmet Arıtaş, Barış, Çağrı, Ali, Burak, Serhat, Zübeyir, Hasan, Doğan(Ahmet Kuşaf), Turgut.Dk. 1 Serhat, Dk, 36,37, 45, 53 ve 69 Turgut, Dk. 81 Ahmet Kuşaf.AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım Yeniboğaziçi oldu. Ligin 30. hafta erteleme maçında konuk olduğu Düzkaya’yı 7-0 mağlup eden Yeniboğaziçi, ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e 5 yıl sonra yeniden yükseldi.Düzkayadeplasmanında beraberlik alması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek olan Yeniboğaziçi, istediği sonuçtan fazlasını aldı ve rakibini 7-0’lık farklı skorla yenerek adını yeniden Süper Lig’e yazdırdı.Maça hızlı başlayan Yeniboğaziçi henüz ilk dakikada Serhat Özuğurlu ile öne geçti. Bu golün ardından adeta Turgut Kaçar gollerine başladı. 36, 37 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Kaçar, takımının soyunma odasına 4-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda da durmayan Kaçar, 53 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle maçı 6-0 yapan Kaçar’ın ardından 81. dakikada Ahmet Kuşaf’ın golü 7-0’lık galibiyeti ve Süper Lig’i getirdi.Maçın ardından Yeniboğaziçi takımı ve taraftarlar Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda büyük sevinç yaşayarak Süper Lig’e terfiyi kutladılar.