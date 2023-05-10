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Süper Ligin kralı Muhittin

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Süper Ligin kralı Muhittin
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AKSA Süper Ligde normal sezon Salı günü oynanan Yenicami - Gönyeli maçı ile tamamlanırken ligin gol kralı Cihangir'den Muhittin Tümbül oldu.
Cihangir adına 24 gole imza atan Muhittin, 2022-23 sezonu Süper Lig gol kralı oldu. İkinci sırada 22 golle Mağusa Türk Gücü'nden Michael Pote, üçüncü sırada ise 21'er golle Mesarya'danQuentinDebouto ve Yenicami'denSylla yer aldı.
 
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