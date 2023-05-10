Süper Ligin kralı Muhittin

AKSA Süper Ligde normal sezon Salı günü oynanan Yenicami - Gönyeli maçı ile tamamlanırken ligin gol kralı Cihangir'den Muhittin Tümbül oldu.
Cihangir adına 24 gole imza atan Muhittin, 2022-23 sezonu Süper Lig gol kralı oldu. İkinci sırada 22 golle Mağusa Türk Gücü'nden Michael Pote, üçüncü sırada ise 21'er golle Mesarya'danQuentinDebouto ve Yenicami'denSylla yer aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.