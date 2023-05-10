Süper Ligin kralı Muhittin

AKSA Süper Ligde normal sezon Salı günü oynanan Yenicami - Gönyeli maçı ile tamamlanırken ligin gol kralı Cihangir'den Muhittin Tümbül oldu.

Cihangir adına 24 gole imza atan Muhittin, 2022-23 sezonu Süper Lig gol kralı oldu. İkinci sırada 22 golle Mağusa Türk Gücü'nden Michael Pote, üçüncü sırada ise 21'er golle Mesarya'danQuentinDebouto ve Yenicami'denSylla yer aldı.

