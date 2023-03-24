Süper Lig’de zorlu viraj

Süper Ligde lider MTG, play-out hattındaki Çetinkaya’ya konuk olurken, Takipçisi Cihangir ise play-out tehlikesi yaşayan Türk Ocağı’nı ağırlayacak. Pazar günü ise düşme hattı ile play –oıt hattını ilgilendiren Göçmenköy ile Hamitköy ve K.Kaymaklı – Gönyeli maçları oynanacak

Aksa Süper Ligin 22. Haftası, Birinci Ligin ise 23. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Ligde zirve yarışında Mağusa Türk Gücü yalnızlaşırken, gözler alt sıralara çevrildi. Alt sıralarda play-out hattındaki takımlarla küme düşme hattındaki takımlar arasında puan farkının çok olmaması bu takımlar arasındaki maçların sonuçlarının önemini iki kat artırıyor.

Süper Ligde lider MTG Lefkoşa’da play-out hattındaki Çetinkaya’ya konuk olacak. Takipçisi Cihangir ise play-out tehlikesi yaşayan Türk Ocağı’nı konuk edecek. Ligde rahat konumdaki takımlardan Doğan Türk Birliği ise play-out hattındaki China B. Gençlik Gücü’nü ağırlayacak.

LEFKOŞA’DA ZORLU PAZAR MESAİSİ

Ligde Pazar günü birbirinden zorlu iki maç oynanacak. Play-out tehlikesi yaşayan K.Kaymaklı’nın, direk düşme hattındaki Gönyeli’yi konuk edeceği maçı Fehim Dayı yönetecek. İki Lefkoşa takımı olan ve play-out hattında bulunan Göçmenköy ile Hamitköy, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar.

BİRİNCİ LİGİN ZİRVESİ EVİNDE

Aksa 1. Ligde hafta içi mesaisi sonrasında zirvede puan farkını açan Miracle Karşıyaka play-out tehlikesi yaşayan Binatlı’yı konuk edecek. Takipçisi Baf Ülkü Yurdu ise direk düşme korkusu yaşayan İncirli’yi Güzelyurt’ta ağırlayacak.

Birinci Ligde bu hafta komşu derbisi heyecanı yaşanacak. Süper lige direk yükselme şansı olan Yeniboğaziçi komşusu Mormenekşe’yle Pazar günü kozlarını paylaşacaklar.



Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG (22.HAFTA)

YARIN

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-MağusaT.Gücü (İsmail Ercan)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-ChinaB.G.Gücü (Emre Öztaşlı)

15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)

26 MART 2023, PAZAR

15.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Gönyeli (Fehim Dayı)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Hamitköy (Ali Özer)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Yenicami (Kerem Eran)

15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova (Zekai Töre)

AKSA 1.LİG (23.HAFTA)

YARIN

15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Binatlı (Hüseyin Özkan)

15.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yenierenköy (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Pera L. Gençler Birliği (Mehmet Sezener)

26 MART 2023, PAZAR

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-İncirli (Turgay Misk)

15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Düzkaya (Serkan Şimşek)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Lapta (Şakir Azizoğlu)

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Ünimar Maraş (Osman Özpaşa)

