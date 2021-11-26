Süper Ligde zorlu hafta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligin 11. haftasının maçlarını programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
AKSA Süper Ligin 11. haftanın kapanış maçında 29 Kasım Pazartesi, Saat 18:00’de Mete Adanır Stadında oynanacak olan zorlu Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı yönetecek. 11. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
27 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı, Ali Özer
Cihangir – Küçük Kaymaklı,Cihangir Stadı Osman Özpaşa
Hamitköy – Mesarya,Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
28 Kasım Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Girne Halk Evi, Kerem Eran
Göçmenköy – Lefke, Evren Karademir
Yonpaş Dumlupınar – Baf Ülkü Yurdu, Turgay Misk
Merit Alsancak Yeşilova – Türk Ocağı, Mehmet Sezener
29 Kasım Pazartesi, Saat 18:00
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
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