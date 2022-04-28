Süper Lig’de son viraj

Aksa Süper Lig’de normal sezonun bitimine son 2 hafta kalırken, gözler play-out hattındaki mücadeleye çevrildi

Aksa Süper Lig’de normal sezonun tamamlanması için son iki hafta kalırken, 29. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Süper Lig’de bugün 4 ve yarın da dört maç oynanacak. Ligde iddiasız maçlar bugün oynanırken, yarın ise play-out hattını ilgilendiren önemli maçlar oynanacak.

Ligin 29. Haftasında maçları yönetecek hakemler ise Merkez Hakem Kurulu tarafından atandı.

Ligde bugün oynanacak Göçmenköy-Yenicami Lefkoşa derbisinde Utku Hamacıoğlu karşılaşmayı yönetecek. Öte yandan yarın oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Girne derbisinde ise Evren Karademir düdük çalacak.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün yarın konuk olacağı Hamitköy karşılaşmasının hakemi ise Serkan Şimşek olacak.

Aksa Süper Lig maç programı ve hakemleri:

29 NİSAN 2022, CUMA

17.00 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)

17.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Girne H.Evi (Hakan Ünal)

17.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Binatlı (Ferhat Tuna)

17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Mesarya (Şakir Azizoğlu)

30 NİSAN 2022, CUMARTESİ

17.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MağusaT.Gücü (Serhan Şimşek)

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı (Evren Karademir)

17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Küçük Kaymaklı (Turgay Misk)

17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Lefke (Emre Öztaşlı)