Süper Lig’de kritik viraj

İlk devrenin son 5 haftasına girilirken, hem zirve yarışında olan takımlar hem de dipte olan takımlar için kritik bir haftaya girilirken, zirve yarışındaki takımlarla alt sıralardaki takımların birbirleriyle yapacağı karşılaşmaların sonuçları merakla bekleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen futbol liglerinde 2023 – 2024 futbol sezonunda on birinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İlk devrenin son 5 haftasına girilirken, hem zirve yarışında olan takımlar hem de dipte olan takımlar için kritik bir haftaya girilirken, alt sıralarda olan takımların zirve yarışındaki takımlarla yapacağı karşılaşmaların sonuçları merakla bekleniyor.

Ligde 11. Hafta bugün Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Mesarya maçıyla başlayacak. Kerem Eran’ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Lig lideri Cihangir Cumartesi günü orta sıralarda tutunmak isteyen M.Karşıyaka’yı konuk edecek. Takipçilerinden Mağusa Türk Gücü ise alt sıralardan kurtulmak isteyen K.Kaymaklı’yı konuk edecek. Zirvenin diğer takipçisi Y. Dumlupınar ise ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi’ne konuk olacak.

Süper Ligde 11. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1 ARALIK CUMA, SAAT 19:00

Yenicami – Mesarya, Atatürk Stadı, Kerem Eran

2 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Mağusa Türk Gücü – Küçük Kaymaklı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

Larnaka Gençler Birliği – Türk Ocağı, Cumhuriyet Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Doğan Türk Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

Cihangir – Karşıyaka, Cihangir Stadı, Ali Özer

3 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Alsancak Yeşilova – Göçmenköy, Şehit Şevket Kadir Stadı, Şakir Azizoğlu

Yeniboğaziçi – Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Ferhat Tuna

China Bazaar Gençlik Gücü – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

