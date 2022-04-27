Süper Lig’de iki üst klasman hakeme daha yeniden görev verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.
TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.
A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
29 Nisan Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam
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