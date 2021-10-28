Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.
Ligde önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaların hakem listesi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalar ve bu maçları yönetecek hakemler listesi şu şekilde:
BUGÜN
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.