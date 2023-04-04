Süper Ligde hafta içi mesaisi

AKSA Süper Lig'de 24. Hafta bugün oynanacak 7 maçla tamamlanacak. Ligde lider MTG ile takipçisi Cihangir kozlarını Cihangir Stadı’nda paylaşacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 24.hafta 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Çetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü karşılaşması saat 19.30’da, diğer karşılaşmalar 16.00’da başlayacak.

Haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından biri Lig lideri Mağusa Türk Gücü ile takipçisi Cihangir arasında Cihangir Stadı’nda oynanacak maç olacak. Ligin ilk devresinde oynanan maçı MTG 6-0 kazanırken, iki takım arasında oynanan kupa mücadelesi ise her iki maçta da beraberlikle sonuçlanmıştı.

PLAY-OUT HATTINDA KRİTİK MAÇLAR

Bugün özellikle play-out hattını ilgilendiren bir birinden zorlu maçlar oynanacak. Son haftalarda yükselişe geçerek play-out hattı dışına çıkmak için ümitlenen Çetinkaya ile kötü sonuçlar alarak alt sıralara gerilen C.B. Gençlik Gücü maçı Atatürk Stadı’nda oynanacak. Play-out hattı içindeki Hamitköy evinde Yenicami’yi ağırlarken, Göçmenköy ise play-out hattının hemen üzerinde olan ve uzaklaşmak isteyen Merit A. Yeşilova’yı konuk edecek.



AKSA SÜPER LİG

5 Nisan 2023, Çarşamba

16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Yenicami (Evren Karademir)

16.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Gönyeli (Serkan Şimşek)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı (Mustafa Öztugay)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Merit A.Yeşilova (Fehim Dayı)

19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-China Bazaar Gençlik Gücü (Kerem Eran)

