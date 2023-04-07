Süper Ligde gözler alt sıralara çevrildi

MiracleDeğirmenlik’in ligden ihraç edilmesi sonrasında bir takımın daha direkt düşeceği Süper Lig’de kalan haftalarda Play-out dışında kalma mücadelesi yaşanacak

MiracleDeğirmenlik’in ligden ihraç edilmesi sonrasında bir takımın daha direkt düşeceği Süper Lig’de kalan haftalarda Play-out dışında kalma mücadelesi yaşanacak. Bu takımların kalan haftalarda birbirleri ile karşılaşacak olması ise sona doğru heyecanı daha da artıracak.Mağusa Türk Gücü, Dr Küçük Stadında, 10 Nisan Pazartesi akşamı saat 19:30’da Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği maçta Mağusa derbisinde Dumlupınar’ı konuk edecek. Mağusa Türk Gücü, Cihangir’in olası bir puan kaybı durumunda, ezeli rakibini mağlup ederse, puan farkını 15 ya da 16’ya çıkararak derbide şampiyonluğunu ilan edecek.BİRİNCİ LİG’DE TÜM MAÇLAR BUGÜN TAMAMLANACAKAksa 1. Lig’in 25. Haftası dün akşam oynanan Girne Halk Evi – Gençler Birliği karşılaşmasıyla başlarken, diğer maçların tümü bugün oynanacak.Lig lideri Miracle Karşıyaka, play-out hattından çıkmak isteyen M.HacıaliYılmaköy’ü konuk ederken, takipçisi Yeniboğaziçi ise son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-of hattına gerileyen Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.Play-Off hattını ilgilendiren bir diğer maçta ise Yalova ile Lapta Bostancı’da karşı karşıya gelecek. Bir diğer zorlu maç ise düşme potası içindeki Düzkaya ile play-off hattındaki Düzkaya arasında oynanacak.16.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Cihangir (Kerem Eran)16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Göçmenköy (Turgay Misk)16.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Lefke (Fehim Dayı)16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)16.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Çetinkaya (Mehmet Sezener)16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Hamitköy (Serkan Şimşek)19.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Yonpaş Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)Girne Halk Evi-Pera L. Gençler Birliği: 1 - 216.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)16.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Düzkaya (Emre Öztaşlı)16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yenierenköy (Zekai Töre)16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-İncirli (Ali Özer)16.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-M.HacıaliYılmazköy (İsmail Ercan)16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Lapta (Hüseyin Özkan)16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Binatlı (Evren Karademir)