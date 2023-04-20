Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı

Yenicami’nin Gine’li forvet oyuncusu Badara Naby Sylla ile Mağusa Türk Gücü’nün Benin’li forveti Mikail Pote son haftalarda kaydettikleri gollerle uzun süredir gol krallığında lider bulunan Cihangir’in golcüsü Muhittin Tümbül’e iyice yaklaştı ve krallığı zorlamaya başladılar.

Ligin tamamlanmasına üç hafta kala Muhittin 24 golle zirvede yer alırken BadaraNabySylla 19 golle ikinci, MickaelPote ise 18 golle üçüncü sırada yer alıyor. Ligde 28.haftayı BAY geçecek olan Yenicami’deSylla haftayı boş geçerken Cihangir kendi sahasında Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü ise deplasmandaHamitköy ile karşı karşıya gelecek.

27.Hafta sonunda gol krallığında son durum şöyle:

1.Muhittin Tümbül (Cihangir) 24 gol

2.Badara NabySylla (Yenicami) 19 gol

3.Mikael Pote (Mağusa Türk Gücü) 18 gol

4.Şenol Şoför (Mağusa Türk Gücü) 16 gol

5.Quentin Debouto (Mesarya) 15 gol

