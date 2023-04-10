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Süper Lig yarışı soluksuz sürüyor

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Süper Lig yarışı soluksuz sürüyor
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AKSA 1.LİG 25. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa 1. Ligde 25. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, zirvedeki Miracle Karşıyaka ile takipçisi Yeniboğaziçi haftayı kayıpsız geçerek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaştılar.
Miracle Karşıyaka’nın evinde Yılmazköy’ü farklı mağlup etmesi Yeniboğaziçi’nin ise Baf deplasmanından galibiyetle dönmesi play-off hattında olan takımların hepsinin de haftayı galibiyetle kapatmasıyla Süper Lig yarışını adeta soluksuz hale getirdi.
Haftalardır galibiyet alamayan Baf Ülkü Yurdu takımı bu hafta da Yeniboğaziçi’ne mağlup olması sonucunda play-off  hattının da altına inerken, çıkışta olan Düzkaya Dörtyol deplasmanından galibiyetle dönerek play-off hattına yükseldi.
Alt tarafta ise haftanın en karlısı play-out hattındaki iki takım olan Unimar Maraş ile İncirli mücadelesinin galibi olan Maraş oldu.
Aksa 1. Ligde oynanan 8 maçın 4 tanesini ev sahibi takımlar, üç tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. 25. Haftada golsüz maç oynanmazken, kale ağları 30 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. 
Bu hafta oynanan 8 maçtan sadece Yalova – Lapta karşılaşmasında kart çıkmazken geriye kalan 7 maçta 36 sarı ve 3 kırmızı kart gösterildi.
 

Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi
Süper Lig hedefindeki Yeniboğaziçi play-off hattından düşmemek için çıkışa geçmek isteyen Baf Ülkü Yurdu deplasmanından galibiyetle dönerek Süper Lige bir adım daha yaklaşırken, haftanın takımı da olmayı hak etti.
 

Haftanın futbolcusu: Cevdet Alıcı(Yalova)
Yalova takımının konuk ettikleri Lapta karşısında alınan 3-0’lık galibiyette golcü ismi Cevdet Alıcı’nın bir gol bir de penaltı aldırarak galibiyette büyük paya sahip oldu.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan(Pera Gençler Birliği)
Pera L. Gençler Birliği’nin kadrosunda yaşanan darlık nedeniyle kötü sonuçlar alması sonrasında takımı toparlayan teknik direktör Ahmet Ogan dar ve genç kadrosuyla Girne Halk Evi deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi.
 

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa(Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi)
Zorlu Baf Ülkü Yurdu – Yeniboğaziçi maçında pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve skora etki etmeyen kararlarıyla iyi bir maç çıkaran tecrübeli hakem Osman Özpaşa haftanın hakemi olmayı hak etti. 
 
Haftanın Kareası:
Ali Aydemir(P.Gençler Birliği), Ali Ö. Çelik(Yeniboğaziçi), Emek Kırılmaz(Esentepe), Barış Kaya(Düzkaya)
 
Haftanın Onbiri:
Remzi (Y.Boğaziçi), Emir(Gençler Birliği), Serkan (Düzkaya), Devran(Esentepe), Civan(Yalova), Hasan(Yeniboğaziçi), Emre Iysal (U. Maraş)Aksel(M.Karşıyaka), Barın(Gençler Birliği), Turgut (Yeniboğaziçi), Esin(M.Karşıyaka)
 
 
AKSA 1.Lig 25. Hafta sonuçları
Girne Halk Evi-Pera L. Gençler Birliği:1 – 2
BafÜ.Yurdu-Yeniboğaziçi: 2 – 3
Dörtyol-Düzkaya: 1 – 4
Esentepe-Yenierenköy: 5 – 0
Ünimar Maraş-İncirli: 4 – 0
Miracle Karşıyaka-M.HacıaliYılmazköy: 3 – 0
Yalova-Lapta: 3 – 0
Mormenekşe-Binatlı: 1 – 1
 
AKSA 1.Lig 26. Hafta programı
Yeniboğaziçi-Yalova
Düzkaya – İncirli
Lapta – U. Maraş
Binatlı – Girne H. E
Dörtyol – M. Karşıyaka
P. Gençler Birliği - Baf Ü. Yurdu
M. Hacıali Yılmazköy – Esentepe
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 25 18 2 5 73 26 47 56
2. Yeniboğaziçi DSK 25 15 5 5 64 29 35 50
3. Esentepe KKSK 25 12 9 4 53 24 29 45
4. Pera L. Gençler Birliği SK 25 12 9 4 46 30 16 45
5. Yalova SK 25 13 6 6 36 27 9 45
6. Düzkaya KOSK 25 13 5 7 47 31 16 44
7. Baf Ülkü Yurdu 25 13 4 8 49 32 17 43
8. Lapta TBSK 25 10 3 12 36 35 1 33
9. Mormenekşe GBSK 25 8 8 9 40 40 0 32
10. Binatlı YSK 25 8 8 9 36 37 -1 32
11. Girne Halk Evi 25 9 3 13 24 32 -8 30
12. Ünimar Maraş GSK 25 8 4 13 47 52 -5 28
13. M. Hacıali Yılmazköy SK 25 6 8 11 32 47 -15 26
14. İncirli SK 25 4 6 15 24 60 -36 18
15. Dörtyol SK 25 4 5 16 24 61 -37 17
16. Yenierenköy TSK 25 3 3 19 30 98 -68 12
 
 
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