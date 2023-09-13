Süper Lig'i bekleyen Afrika Kupası tehlikesi

Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den yaklaşık 80 futbolcu ülkelerinden milli davet bekliyor

Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig’deki 20 takımda bulunan Afrikalı oyuncular, davet edilmeleri halinde en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerin gruptan çıkmaları halinde bu sayı 2-3 maç daha artabilir.

Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelenen Fas-Liberya maçı haricinde tamamlanırken turnuvaya katılacak takımlar da belli oldu.

Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.

EN ÇOK AFRİKALI OYUNCU BEŞİKTAŞ'TA

Afrika Uluslar Kupası’nda Süper Lig’in yaklaşık 70 oyuncu ile temsil edilmesi bekleniyor. Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Gambiyalı OmarColley, Kongo Demokratikli Arthur Masuaku ve Jackson Muleka, Kamerunlu Jean Onana ile Vincent Aboubakar, Ganalı Daniel Amartey, ev sahibi Fildişi Sahili’nden EricBailly, Cezayirli RachidGhezzal milli takımlarından davet almaları halinde siyah-beyazlıları ocak ayında lig mücadelesinde yalnız bırakacak. Sezona dar bir kadro ile giren siyah-beyazlıların bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Beşiktaş’ı bu listede 6’şar oyuncu ile Kayserispor, Çaykur Rizespor, Samsunpor ve İstanbulspor, 5’er oyuncu ile Başakşehir FK, Hatayspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK takip ediyor.

GALATASARAY'DA 3 YENİ TRANSFER DAVET BEKLİYOR

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunda Afrikalı oyuncu bulunmuyordu. Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahibi Fildişi Sahilli WilfriedZaha, Demokratik Kongolu CedricBakambu ve Faslı HakimZiyech’i kadrosuna kattı. Ülkeleri eleme aşamasını başarıyla geçen oyuncular milli davet bekliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe’de savunmacılar Nijeryalı BrightOsayi-Samuel, Mısırlı OmarFayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası’nda boy göstermek istiyor. Fenerbahçe’deki 3’üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak.

TRABZONSPOR'DA 4 HÜCUMCU GÖREV BEKLİYOR

Sezona inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek başlayan Trabzonspor’da Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet, kadro dışı kalan Gineli FodeKoita ve yeni transferler Nijeryalı Paul Onuachu ile Fildişi Sahilli Nicolas Pepe turnuvada görev almak için teknik direktörlerinden davet bekliyor. Ligde Kasımpaşa maçından önce gol yollarında sorun yaşayan bordo-mavili takım, oyuncuların milli davet alması durumunda hücumda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

