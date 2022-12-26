Süper Lig'de hafta içi mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları bugün oynanacak üç maçla başlayacak.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Aralık Salı:

16.00 MKE Ankaragücü-HangiKrediÜmraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 MedipolBaşakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba:

16.00 CorendonAlanyaspor-YukatelKayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

16.00 BitexenGiresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan



