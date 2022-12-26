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Süper Lig'de hafta içi mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak

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Süper Lig'de hafta içi mesaisi
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları bugün oynanacak üç maçla başlayacak.
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Aralık Salı:
16.00 MKE Ankaragücü-HangiKrediÜmraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 MedipolBaşakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Sarper Barış Saka
28 Aralık Çarşamba:
16.00 CorendonAlanyaspor-YukatelKayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
16.00 BitexenGiresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan
 
 
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