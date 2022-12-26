Süper Lig'de hafta içi mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları bugün oynanacak üç maçla başlayacak.
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Aralık Salı:
16.00 MKE Ankaragücü-HangiKrediÜmraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 MedipolBaşakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-AtakaşHatayspor: Sarper Barış Saka
28 Aralık Çarşamba:
16.00 CorendonAlanyaspor-YukatelKayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
16.00 BitexenGiresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.