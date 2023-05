Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de bugün başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri başlıyor.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılıyor. Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri ilk gün 17 Mayıs Çarşamba gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılırken, 18 Mayıs Perşembe gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 18 Mayıs akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamalarken, Teknik Direktör ve A lisanslar 19 Mayıs Cuma günü seminere katılarak eğitim tamamlanacak.Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerinde oturumlarda görev yapacak moderatörlerde belirlendi. Genel moderatörlüğü teknik direktör Mustafa Piro’nun yapacağı Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerinde 18 Mayıs Perşembe günü saat 14:30 da Futbol kulüp başkanı yönetim ve antrenör ilişkileri konusunda Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt’un konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarı Çelen Oben Moderatörlüğünde, saat 16:45 de Futbolun dünü, bugünü ve gelişimleriyle yarını konusunda UEFA Pro Lisans teknik direktör Fatih Terim’in konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarı Ogün Genç Kaçmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi, son yıllarda en kapsamlı olarak gerçekleştireceği gelişim seminerine Türk futbolunun efsane ismi imparator Fatih Terim, Türk futbolun son yıllarda yetiştirdiği çok önemli bir isim olan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü ve TFF eğitim sorumlusu Necla Güngör Kırağası, Türkiye’den Tudor Teknik direktör Hakan Yılmaz ve Kaleci antrenörü eğitmeni Yalçın İnan yanı sıra ülkemizden çok değerli spor adamları, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden Aysel Uçkan ve Serhat Deniz seminere katılarak değer katacak.