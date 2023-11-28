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Şükrü Erdoğan da zemin kurbanı

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Şükrü Erdoğan da zemin kurbanı
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Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik’in yıldız futbolcu Şükrü Erdoğan Pazar günü oynanan Mustafa Haciali Yılmazköy maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Zemine takılarak sağ dizinden sakatlanan yıldız futbolcu MR'a çekilecek. Yine zemine takılan Alp Doğan dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
 
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