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Steven Nzonzi, Konyaspor'da

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Steven Nzonzi, Konyaspor ile sözleşme imzaladı

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Steven Nzonzi, Konyaspor'da
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Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tümosan Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı. Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek.
Steven Nzonzi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu."
 
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