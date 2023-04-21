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Spor Toto Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

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