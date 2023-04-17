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Spor Toto Süper Ligde hafta içi mesaisi

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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

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Spor Toto Süper Ligde hafta içi mesaisi
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat) Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding) Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji) Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim): Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman) Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)  Bahattin Şimşek

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