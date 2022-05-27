Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar

Necati KÜLAHLILAR

Merhume Güner Batmazoğlu anısına her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl daha görkemli bir organize ile gerçekleştirilen masterler anı futbol turnuvası dün oynanan maçlarla başladı. Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda gerçekleşen masterler anı futbol turnuvası için Türkiye’den bir birinden ünlü isimler ülkemize geldiler.

Turnuvanın ilk maçında Batmazoğlu Masterleri rakibi Fenerbahçe Masterleri’nin penaltılar sonucunda mağlup ederek ilk finalist olurken, ikinci maç Türkiye Şöhretleri ile Galatasaray Masterleri arasında oynanırken bu maçın galibi de penaltılar sonucunda Galatasaray oldu.

Turnuvada bugün saat 20.00’de Batmazoğlu Masterleri – Galatasaray Masterleri finalde karşılaşacaklar.

Üçüncülük maçında ise Fenerbaçe masterleri ile Türkiye şöhretler karması ile karşılaşacak.

Fotoğraflar: Gökhan Kuzu

