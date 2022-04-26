Skandalın boyutu büyüdükçe büyüdü

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında alt yapıda her sezon en az 10 maç oynadığı gerekçesi ile YYS lisansı çıkarılan gerçek Ertuğrul Göktaş’ın da aslında sahtekarlık ile bu lisansı aldığı ortaya çıktı

Birinci Ligde zirve mücadelesi yapan Miracle Değirmenlik futbolcu Ertuğrul Göktaş’ın sahte isimle futbol oynadığının anlaşılmasından sonra skandallar devam ediyor.

YYS yani Yerli Yabancı Statüsü kazanabilmesi için 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında alt yapıda her sezon en az 10 maç oynadığı gerekçesi ile YYS lisansı çıkarılan gerçek Ertuğrul Göktaş’ın da aslında sahtekarlık ile bu lisansı aldığı ortaya çıktı.

2013-14 sezonunda Bostancı Bağcıl’da 17 maç oynayan Göktaş ertesi sezon yani 2014-15 sezonunda sadece 4 maçta görev yaptı. Statülere göre iki sezonda da en az 10’ar maç oynaması gereken Göktaş’a eksik maç oynadığı halde sahtekarlıkla YYS lisansı verildi.

Bu skandalın ardından adadan ayrılan Göktaş ismine düzenlenmiş YYS lisansını bu sezonun başında bir başka kişi vizeleterek ikinci skandala imza atılmış oldu.

Sahte lisansla sahte kişinin birleşmesi sonrasında sezonun ilk yarısını Bostancı Bağcıl’da geçiren sahte lisanslı sahte isimli şahıs devre arasında MiracleDeğirmenlik’e transfer oldu. Mormenekşe’nin itirazı ile sahte kimlik olayı ortaya çıkınca ortadan kaybolan şahıs ın kullandığı YYS lisansının da sahte olduğu ortaya çıkmış oldu.

Konu hem Futbol Federasyonu, hem de polisin soruşturmasında sonuçlanma bekliyor.

