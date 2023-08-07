Sivri'nin yeni adresi İskenderunspor

Futbol hayatına Türkiye’de devam eden Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, TFF 2.Lig ekibi İskendrunspor'a transfer oldu.

Son olarak Ankara Demirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ahmet, yeni sezonda TFF 2.Lig ekibi İskenderunspor'da forma giyecek. İskenderunspor resmi instagram sayfası Ahmet Sivri ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını sosyal medyada da duyurdu.



