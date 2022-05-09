Sivasspor'dan ilginç istatistik

Spor Toto Süper Lig'de mücadele sona yaklaşırken Demir Grup Sivasspor'un lig istatistiği dikkat çekiyor. Yiğido, 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlikle ligde 12'inci sırada yer alıyor

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig puan cetvelindeki durumu, ilginç bir istatistiği gözler önüne seriyor.

Takımın, 12 galibiyeti, 12 mağlubiyeti ve 12 beraberliği bulunuyor ve ligde 12'nci sırada...

Üstelik, Kırmızı Beyazlı ekip, 36 maçta, 48 gol atarken kalesinde 48 gol gördü ve 48 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor, ligdeki 20 takım içinde averajı sıfır olan tek ekip...

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de umduğu başarı grafiğini yakalayamayan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final hedefliyor.



