Sivas'ta kazanan çıkmadı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında DG Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe'yi ağırladı. Az pozisyon bulunan karşılaşmada gol sesi çıkmazken turu geçecek takım Kadıköy'de oynanacak ikinci karşılaşma sonrasında belli olacak.
İki takım arasında finale çıkacak ekibi belirleyecek olan karşılaşma 24 Mayıs'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç ile belli olacak.
 
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