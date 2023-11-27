banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
17 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
354 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
19 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
15 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
13 0
banner964
banner985

Sivas kaçtı, Trabzon yakaladı

banner989

banner974
Sivas kaçtı, Trabzon yakaladı
banner971
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Volkan Bayarslan yönetti. Altı gole sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Samu Saiz, ile 20 ve 67'de Rey Manaj kaydetti. 
Trabzonspor'un sayıları ise 39'da Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ile 76'da Trezeguet'den geldi.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.