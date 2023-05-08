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Şimşek'ten şok karar

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Şimşek'ten şok karar
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk futbolunun deneyimli ve başarılı hakemlerinden Serhan Şimşek bugün şok bir kararla hakemliği bıraktığını belirterek Düzkaya – Yeniboğaziçi maçını KTFF’ye iade etti.

Ülke futboluna uzun yıllardır hakem olarak hizmet veren Serhan Şimşek’ten beklenmedik karar. Deneyimli hakem bugün AKSA Birinci Lig’de oynanacak Düzkaya – Yeniboğaziçi maçını federasyona iade ederek hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, gerekçe olarak Perşembe günü oynanacak Kıbrıs Kupası final maçında görev almayacak olmasını gösterdi, bu kararı almasında emeği olan her kim varsa “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Serhan Şimşek’in konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

“Tüm futbol camiasına; İçimdeki duyguları paylaşmak istiyorum. 24 yıllık hakemlik kariyerimi bugünkü yöneteceğim Düzkaya - Yeniboğaziçi maçını federasyona iade ederek sonlandırmış bulunmaktayım. Tabii ki bu yıl benim için bambaşka bir yıldı. Bunu ben değil tüm spor yazarları, tüm yöneticiler, tüm futbolcular, tüm kader birliği yaptığım hakem arkadaşlarım takdir ettiniz. Evet, dediğim gibi, bu yıl benim için bambaşka bir yıldı ama 24 yıllık hakemlik kariyerim boyunca hiçbir Federasyon Kupası karşılaşmasında görev almadım. Perşembe günü oynanacak olan Northerland Kıbrıs Kupasının sizlerin takdirine göre tek adayı idim ama maalesef bu görev bana verilmeyip elimden alınmıştır. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu kararı almamda emeği olan her kim varsa hakkımı helal etmiyorum”

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