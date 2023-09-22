Sht. Hüsyin Ruso Stadı yenileniyor

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın maç ve antrenman tesisleri olan Sht. Hüseyin Ruso Stadı’na lig öncesi bakımı yapılarak yenilendi.Soyunma odaları ve Akademi Sahasındaki tribüne koltuklar yerleştirilirken, Kulüp başkanı Akay Aşina yenilemelerinin devam edeceğini söyledi.