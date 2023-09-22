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Sht. Hüsyin Ruso Stadı yenileniyor

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Sht. Hüsyin Ruso Stadı yenileniyor
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın maç ve antrenman tesisleri olan Sht. Hüseyin Ruso Stadı’na lig öncesi bakımı yapılarak yenilendi.
Soyunma odaları ve Akademi Sahasındaki tribüne koltuklar yerleştirilirken, Kulüp başkanı Akay Aşina yenilemelerinin devam edeceğini söyledi.
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