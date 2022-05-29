Sezona puanla başladılar

İsmet KARAOSMAN

İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup ilk hafta karşılaşmasında Serhatköyile Şirinevler takımları Güzelyurt Antrenman sahasında karşılaştılar.

Serdar Gürpınar’ın yönettiği karşılaşmada çekişme vardı. Serhatköy, Aydın Yavuz’un kendi kalesine attığı golle 22’de 1 – 0 öne geçerken, 41. Dakikada kaleye giden topu elle kesen Serdar Denktaş kırmızı kart gördü. Penaltı vuruşunu Kemal Göktaş gole çevirirken, skor 1 – 1 oldu.

İkinci devrede her 2 takımın da çabaları gol getirmezken, 1 – 1 tamamlanan maç sonunda taraflar 1’er puanla sezona başladılar.

